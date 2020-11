Anche la Sardegna rischia di finire in zona arancione: ecco perché (Di giovedì 19 novembre 2020) Come racconta oggi l' Unione Sarda , Anche l'isola ora è sotto sorveglianza e rischia di finire in zona arancione. Fino a pochi giorni fa lo scenario sembrava lontano. Oggi se ne parla. Domani il ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 novembre 2020) Come racconta oggi l' Unione Sarda ,l'isola ora è sotto sorveglianza ediin. Fino a pochi giorni fa lo scenario sembrava lontano. Oggi se ne parla. Domani il ...

LegaSalvini : +++IMMIGRAZIONE, SALVINI: “RECORD DI SBARCHI E TENSIONE NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, ANCHE IN SARDEGNA. IL GOVERNO ME… - Luciano06815942 : RT @carlossartori19: Si anche quelli delle ultime 10 settimane, dicono che ci fose un pienone mai visto nella storia, anche quelli delle di… - globalistIT : - cocchi2a : RT @LaNotiziaTweet: Non solo le discoteche. #Solinas ignorò lo stop anche su sagre e fiere. In #Sardegna spunta un nuovo parere del Cts. Ch… - nexoslaika : RT @LaNotiziaTweet: Non solo le discoteche. #Solinas ignorò lo stop anche su sagre e fiere. In #Sardegna spunta un nuovo parere del Cts. Ch… -