Among Us: nuova mappa in arrivo, ecco quando potremmo vederla (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo la candidatura ai The Game Awards, gli sviluppatori di Among Us hanno fatto intravedere su Twitter una nuova mappa per il gioco. ecco quando potrebbe essere presentata ufficialmente Among Us, indubbiamente, è il gioco che ha dimostrato che a volte non sono necessari grafica da urlo e sceneggiature d’impatto per fare grandi numeri. Il titolo ha debuttato ben due anni fa. Eppure, solo nel 2020 ha davvero visto una rapida e formidabile ascesa. Questa lo ha reso una sorta di fenomeno videoludico di culto, alla stregua di Fall Guys, altro blockbuster multiplayer. Di recente, lo sviluppatore Innersloth ha introdotto un Community Director nel team ed è nato un account Twitter ufficiale che probabilmente manterrà i fan aggiornati su tutto ciò che è il gioco. Per l’occasione, il neonato ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo la candidatura ai The Game Awards, gli sviluppatori diUs hanno fatto intravedere su Twitter unaper il gioco.potrebbe essere presentata ufficialmenteUs, indubbiamente, è il gioco che ha dimostrato che a volte non sono necessari grafica da urlo e sceneggiature d’impatto per fare grandi numeri. Il titolo ha debuttato ben due anni fa. Eppure, solo nel 2020 ha davvero visto una rapida e formidabile ascesa. Questa lo ha reso una sorta di fenomeno videoludico di culto, alla stregua di Fall Guys, altro blockbuster multiplayer. Di recente, lo sviluppatore Innersloth ha introdotto un Community Director nel team ed è nato un account Twitter ufficiale che probabilmente manterrà i fan aggiornati su tutto ciò che è il gioco. Per l’occasione, il neonato ...

