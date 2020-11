Ambra Angiolini racconta la bulimia | il mio unico specchio era l’acqua del water”

Leggi su youmovies

(Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.siin un’intervista per le Iene: nonostante la credessero rifatta, era in preda a cambiamenti dovuti allaè conosciuta in tutto il Paese per le sue doti in qualità di attrice e presentatrice, ma di recente si è dedicata ad un’attività per lei inedita, quella della scrittura. La conduttrice