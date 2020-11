AmaSanremo | questa sera alle 22 | 45 su Rai Uno | ecco i cantanti che si sfideranno

Leggi su soundsblog

(Di giovedì 19 novembre 2020) Quarta puntata con “”, in onda, giovedì 19 novembre,22.45 su Rai1 e Radio2. Sono solo quattro i posti ancora da assegnare sui dieci disponibili per la finale di Sanremo Giovani. A contendersene due saranno inpuntata Avincola, Chico, Hu e Nova. I quattro giovani artisti proveranno a raggiungere M.e.r.l.o.t, Wrongonyou, Greta Zuccoli, Le Larve, Gaudiano e I Desideri che sono già sicuri di cantare nella finalissima del 17 dicembre. Il Direttore Artistico Amadeus, insieme al suo compagno di viaggio Riccardo Rossi, farà gli onori di casa e la giuria composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù avrà il compito di decidere chi potrà continuare a sognare il palco dell’Ariston. Ema Stokholma darà voce agli ascoltatori di Radio2 e porterà in radio la ...