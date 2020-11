AmaSanremo | anticipazioni di questa sera | giovedì 19 novembre

Leggi su tvblog

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ebbene sì, è già l’ora del quarto appuntamento per, lo show musicale condotto da Amadeus e legato alla partecipazione dei prossimi artisti della categoria Giovani al 71° Festival della Canzone Italiana che si terrà la prossima primavera 2021. In ondasu Rai 1 a partire dalle ore 22:45 in diretta dalla Sala B della sede Rai di Via Asiago e con ospite d’eccezione per la puntata il cantante e cantautore Marco Masini (anche uno dei pochissimi riusciti a vincere il Festival in entrambe le categorie, quella dei Giovani nel 1990 con il brano in gara Disperato, e quella dei Big nel 2004 con L’Uomo Volante), in diretta anche su Rai Radio2 ed arricchito dai preziosi collegamenti con la speaker Ema Stokholma, assegnerà stadue dei quattro posti rimasti sui dieci disponibili ...