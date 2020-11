‘Amami e basta’ | contro la violenza sulle donne il calendario delle wags della Roma

Leggi su dire

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Le wags della Roma insieme contro la violenza sulle donne. Saranno infatti le mogli e le compagne dei calciatori giallorossi, truccate con i segni della violenza e immortalate in vari luoghi della città, dal Centro alle periferie, le modelle d’eccezione di ‘Amami e basta’, il calendario realizzato in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, realizzato da Roma Capitale con la fondazione Roma Cares e il ministero delle Pari opportunità e presentato stamattina in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi insieme a Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Guido Fienga, ceo dell’AS Roma, Veronica Mammì, assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale, Amra Silajdzic, moglie del capitano giallorosso Edin Dzeko e Francesco Pastorella, dirigente del nuovo Roma Department dell’AS Roma.