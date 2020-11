Allerta alimentare UE da Norovirus nei frutti di bosco congelati: Il lotto incriminato (Di giovedì 19 novembre 2020) Alessandro Nunziati Attenzione ai frutti di bosco congelati prodotti in Italia, spesso abbinati a torte e biscotti, dove è stata sospesa la commercializzazione di una partita in seguito alla presenza di Norovirus, ovvero la causa più comune di gastroenteriti acute di origine non batterica. Per questo motivo la partita italiana ha subìto uno stop da parte del Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 19 novembre 2020) Alessandro Nunziati Attenzione aidiprodotti in Italia, spesso abbinati a torte e biscotti, dove è stata sospesa la commercializzazione di una partita in seguito alla presenza di, ovvero la causa più comune di gastroenteriti acute di origine non batterica. Per questo motivo la partita italiana ha subìto uno stop da parte del Impronta Unika.

CucinoIt : ALLERTA ALIMENTARE LIDL E IPER - ESCERICHIA COLI STEC NELLA FONTINA | PRODOTTO RICHIAMATO #AllertaAlimentare… - CucinoIt : ALLERTA ALIMENTARE PIOMBO NELLE POSATE PER BAMBINI | PRODOTTO RICHIAMATO #AllertaAlimentare #CucinoamodoMIOit… - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare richiami per #Semidisesamo Carrefour Bio, Cerreto Amanti del #Biologico e Pam & Panorama… - zazoomblog : Allerta alimentare: prodotti Carrefour Bio richiamati per rischio chimico - #Allerta #alimentare: #prodotti - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare richiamo per #formaggio #Fontina DOP Iper, Etichetta Rossa e Italiamo Lidl… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare È allerta alimentare UE da Norovirus nei frutti di bosco congelati provenienti dall'Italia Dea Notizie Allerta alimentare UE da Norovirus nei frutti di bosco congelati: Il lotto incriminato

Attenzione ai frutti di bosco congelati prodotti in Italia, spesso abbinati a torte e biscotti, dove è stata sospesa la commercializzazione di una partita ...

Emergenza Coronavirus: al via la consegna gratuita a domicilio di farmaci e alimenti

L’emergenza Covid-19 ha messo la popolazione in uno stato di allerta, sia dal punto di vista sanitario ... saranno recepite tutte le loro richieste e nel pomeriggio generi alimentari e medicine ...

Attenzione ai frutti di bosco congelati prodotti in Italia, spesso abbinati a torte e biscotti, dove è stata sospesa la commercializzazione di una partita ...L’emergenza Covid-19 ha messo la popolazione in uno stato di allerta, sia dal punto di vista sanitario ... saranno recepite tutte le loro richieste e nel pomeriggio generi alimentari e medicine ...