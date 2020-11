Allenatore Catania entra in campo e ferma l’avversario: squalificato 4 giornate (Di giovedì 19 novembre 2020) Giuseppe Raffaele non potrà essere presente sulla panchina del Catania per le prossime quattro giornate di campionato. È questa la decisione del Giudice Sportivo, che ha voluto punire la condotta scorretta dell’Allenatore dei siciliani. Raffaele, durante la partita con la Viterbese, aveva fermato l’azione degli avversari entrando in campo e togliendo il pallone ad un giocatore dell’altra squadra nei minuti di recupero (il video). L’arbitro l’aveva prontamente espulso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020) Giuseppe Raffaele non potrà essere presente sulla panchina delper le prossime quattrodi campionato. È questa la decisione del Giudice Sportivo, che ha voluto punire la condotta scorretta dell’dei siciliani. Raffaele, durante la partita con la Viterbese, avevato l’azione degli avversarindo ine togliendo il pallone ad un giocatore dell’altra squadra nei minuti di recupero (il video). L’arbitro l’aveva prontamente espulso. L'articolo ilNapolista.

MCriscitiello : 92’, l’allenatore del Catania interrompe così il contropiede avversario.... ?? - CB_Ignoranza : Catania-Vibonese, Serie C. Ultimi minuti, la Vibonese è in attacco. All'improvviso Giuseppe Raffaele del Catania en… - sportface2016 : #SerieC, giudice sportivo: stangata per l'allenatore del #Catania Giuseppe #Raffaele - napolista : Allenatore Catania entra in campo e ferma l'avversario: squalificato 4 giornate Il Giudice Sportivo punisce Giusepp… - DiMarzio : Espulso per essere entrato in campo, ora l'allenatore del #Catania Giuseppe #Raffaele ha ricevuto la squalifica -