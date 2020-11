Alimenti, solo il 6,2% dei prodotti ha packaging 100% riciclabile (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - La sostenibilità ambientale deve essere una priorità: se in principio sono state le proteste degli attivisti di Fridays For Future con Greta Thunberg a sensibilizzare governi e multinazionali sull'importanza di mantenere in salute il Pianeta, oggi è l'opinione pubblica a rispondere concretamente al problema. Basti pensare che secondo un recente sondaggio pubblicato da Environmental Leader ben il 74% dei consumatori sarebbe disposto a pagare di più per un prodotto dal packaging sostenibile. Ma se molto è stato detto, poco è stato fatto: secondo uno studio effettuato dall'osservatorio immagino di GS1 Italy infatti soltanto il 25,4% dei prodotti alimentari nella Gdo riporta in etichetta le informazioni necessarie su come smaltirne correttamente la confezione e solo il 6,2% dei prodotti ha un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - La sostenibilità ambientale deve essere una priorità: se in principio sono state le proteste degli attivisti di Fridays For Future con Greta Thunberg a sensibilizzare governi e multinazionali sull'importanza di mantenere in salute il Pianeta, oggi è l'opinione pubblica a rispondere concretamente al problema. Basti pensare che secondo un recente sondaggio pubblicato da Environmental Leader ben il 74% dei consumatori sarebbe disposto a pagare di più per un prodotto dalsostenibile. Ma se molto è stato detto, poco è stato fatto: secondo uno studio effettuato dall'osservatorio immagino di GS1 Italy infatti soltanto il 25,4% deialimentari nella Gdo riporta in etichetta le informazioni necessarie su come smaltirne correttamente la confezione eil 6,2% deiha un ...

