Alexandre Aja regista del film horror Elijah

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 19 novembre 2020) IlAja, dopo Crawl, si occuperà delche verrà prodotto dalla Searchlight Pictures.Aja sarà ildel, progetto prodotto da Searchlight Pictures. La casa di produzione, ora di proprietà di Disney, continua a sviluppare progetti di genere come Antlers. La sceneggiatura del lungometraggio è firmata da Cory Goodman (The Last Witch Hunter) eAja si è occupato della nuova versione della sceneggiatura in collaborazione con Gregory Levasseur (Mirrors). Al centro della trama dici sarà un ragazzino che invita un uomo misterioso nella sua casa, credendo che lo sconosciuto sia la risposta per salvare la madre ...