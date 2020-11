Alexandra Daddario sostiene l' abbigliamento no-pants | Perché dobbiamo indossare i pantaloni?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 19 novembre 2020) Con un nuovo post sui social,uno stile di vita molto particolare, probabilmente originato dalla pandemia, ovvero quello senzaha lavorato molto durante questa pandemia di Covid-19 e in un post pubblicato in un giorno di riposo, ha reso nota la sua propensione per unno-, ovvero senzache probabilmente ha sostenuto durante i mesi di lockdown. In un recente post su Instagram, infatti, la vediamo su una spiaggia probabilmente dopo una notte di riprese, con un cappellino di lana e la mascherina sul viso.ha approfittato di questa pubblicazione per affermare che la vita senza...