Alessandra Mussolini potrebbe ballare con Samuel Peron? Milly Carlucci pensa ad altro (Foto) (Di giovedì 19 novembre 2020) E' ancora tutto da decidere per Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle e mentre a Storie Italiane si ipotizza il ritorno di Samuel Peron in pista, Milly Carlucci non sembra convinta (Foto). Fonts è fuori gioco, il maestro di danza di Alessandra Mussolini è positivo al covid, non potrà ballare con la sua allieva, la finale è a rischio anche per lei. La Mussolini continua a risultare negativa, per precauzione massina resta ancora fuori dagli studi Rai ma per lei la preoccupazione è elevata. Alessandra non ha solo paura per il lavoro, per la finale di Ballando con le Stelle che potrebbe saltare del tutto, ma è ovviamente anche preoccupata per la sua salute e quella ...

