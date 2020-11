Alessandra Mussolini, per lei la peggiore notizia da Ballando con le stelle: “Non ci sarà”. Finale amara (Di giovedì 19 novembre 2020) Brutte notizie per lo show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. L’acclamato ballerino cubano Maykel Fonts purtroppo è risultato positivo al coronavirus. Insieme ad Alessandra Mussolini stavano facendo scintille, il loro sodalizio è risultato vincente nella nota competizione di Rai 1. Adesso quali saranno le sorti della Finale e come sta il famoso volto della televisione e della politica? Pare che almeno Alessandra Mussolini l’abbia scampata. Dopo aver appreso la positività di Maykel Fonts, si è subito sottoposta al tampone molecolare ed è risultata negativa al Covid. A rivelarlo è stata la padrona di casa Milly Carlucci, spiegando che la concorrente potrà continuare l’esperienza a Ballando con le stelle solo dopo ulteriori ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 19 novembre 2020) Brutte notizie per lo show di Milly Carlucci,con le. L’acclamato ballerino cubano Maykel Fonts purtroppo è risultato positivo al coronavirus. Insieme adstavano facendo scintille, il loro sodalizio è risultato vincente nella nota competizione di Rai 1. Adesso quali saranno le sorti dellae come sta il famoso volto della televisione e della politica? Pare che almenol’abbia scampata. Dopo aver appreso la positività di Maykel Fonts, si è subito sottoposta al tampone molecolare ed è risultata negativa al Covid. A rivelarlo è stata la padrona di casa Milly Carlucci, spiegando che la concorrente potrà continuare l’esperienza acon lesolo dopo ulteriori ...

geppy2911 : Altro disastro per Alessandra Mussolini e Fonts: colpo di coda del COVID... - fadebellis : Un dramma vero e proprio, sono affranto da questa notizia. - GabryMonto : @agorarai @BrunoVespa A proposito di luoghi comuni: che Vespa abbia scritto un libro su nonno suo è già stato detto… - clikservernet : Ballando con le stelle 2020: Alessandra Mussolini abbandonata da Maykel Fonts in finale? - Noovyis : (Ballando con le stelle 2020: Alessandra Mussolini abbandonata da Maykel Fonts in finale?) Playhitmusic - -