Alberto Genovese: l'accusato che 'non ricorda' gli stupri (Di giovedì 19 novembre 2020) Le testimoni presenti alle feste con cocaina della Terrazza Sentimento indicano altre tre presunte vittime. Ma lui dice che la dipendenza dalla droga non gli fa ricordare nulla Leggi su today (Di giovedì 19 novembre 2020) Le testimoni presenti alle feste con cocaina della Terrazza Sentimento indicano altre tre presunte vittime. Ma lui dice che la dipendenza dalla droga non gli fare nulla

stanzaselvaggia : “Bimba mia, tu in quella camera ci sei entrata con le tue gambe”. L’intervista al migliore amico di Alberto Genoves… - stanzaselvaggia : L’amico di Genovese scappato a Bali e i messaggi di solidarietà di quei 40enni fessi che vivono aspettando il sabat… - Agenzia_Ansa : Anche l'etoile della Scala Roberto #Bolle chiamò la Polizia per il frastuono che veniva dall'appartamento in cui l'… - Corriere : Alberto Genovese e lo stupro della 18enne: «Ogni giorno quattro grammi di cocaina» - PalermoToday : Alberto Genovese: l'accusato che 'non ricorda' gli stupri -