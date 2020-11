Alberto Genovese, la replica di Alba Parietti (Di giovedì 19 novembre 2020) Alba Parietti conosceva bene la fidanzata di Alberto Genovese, figlia di una sua amica, ma la showgirl si difende: "L'ho visto una volta sola". Alba Parietti: “Genovese? L’ho incontrato una volta in vita mia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020)conosceva bene la fidanzata di, figlia di una sua amica, ma la showgirl si difende: "L'ho visto una volta sola".: “? L’ho incontrato una volta in vita mia” su Notizie.it.

stanzaselvaggia : “Bimba mia, tu in quella camera ci sei entrata con le tue gambe”. L’intervista al migliore amico di Alberto Genoves… - stanzaselvaggia : L’amico di Genovese scappato a Bali e i messaggi di solidarietà di quei 40enni fessi che vivono aspettando il sabat… - Agenzia_Ansa : Anche l'etoile della Scala Roberto #Bolle chiamò la Polizia per il frastuono che veniva dall'appartamento in cui l'… - AvvMennillo : RT @guastellag: Il primo interrogatorio di Alberto Genovese: «Mi drogo da quattro anni, sono arrivato ad assumere 4… - Corriere : RT @guastellag: Il primo interrogatorio di Alberto Genovese: «Mi drogo da quattro anni, sono arrivato ad assumere 4 grammi di coca al giorn… -