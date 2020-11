Alba Parietti, “perché vado da Barbara D’Urso? ho tre ville da mantenere”, il web si rivolta, la reazione di Barbara D’Urso (Di giovedì 19 novembre 2020) Barbara D’Urso o la si ama o la si odia. E’ difficile che qualcuno abbia un parere su di lei più moderato perché divide il pubblico e chi la segue non la tradirebbe mai con altre reti e altri conduttori maschi o donne che siano e chi la odia gliene dice di tutti i colori anche sul web. Lei accetta i complimenti e glissa sugli attacchi rispondendo che lei i social li usa ma non vuole leggere ciò che le viene detto. In questo modo smorza i modi anche molti violenti con cui viene attaccata e, certamente si mostra superiore a chi, pur dicendo di non seguirla perchè la odia, commenta ogni cosa che lei dice o fa. Un po’ un controsenso. Alba Parietti nella bufera Alba Parietti, da un po’ di tempo, è ospite fissa nei programmi della ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 19 novembre 2020)o la si ama o la si odia. E’ difficile che qualcuno abbia un parere su di lei più moderato perché divide il pubblico e chi la segue non la tradirebbe mai con altre reti e altri conduttori maschi o donne che siano e chi la odia gliene dice di tutti i colori anche sul web. Lei accetta i complimenti e glissa sugli attacchi rispondendo che lei i social li usa ma non vuole leggere ciò che le viene detto. In questo modo smorza i modi anche molti violenti con cui viene attaccata e, certamente si mostra superiore a chi, pur dicendo di non seguirla perchè la odia, commenta ogni cosa che lei dice o fa. Un po’ un controsenso.nella bufera, da un po’ di tempo, è ospite fissa nei programmi della ...

SussyEgo : Alba Parietti ha scritto un libro. - Marco_Zum : #staseraitalia alba Parietti ma chi è lei o non è lei ...povera una resina plastica - angprimamang : RT @finquandopiove: Alba Parietti sta dimostrando ancora una volta che suo figlio, Francesco Oppini, a 40 anni non sa difendersi da solo e… - marina_estati : @Alessan07633755 @Simona32560004 riscrivo.. che fa parte di un certo ambiente (del ca**o) la Casa a Montecarlo di E… - infoitcultura : Alba Parietti da Barbara d’Urso per mantenere 3 ville? ‘Era una battuta’ -