Al via la terza edizione del progetto Orient@scuola di Eurosofia Aiutiamo i giovani a compiere scelte consapevoli Il 10 dicembre il primo incontro

NicolaPorro : I 3?? approcci al #virus: quello comunista, tutto controllo e niente libertà; quello liberale americano; e quello e… - eziomauro : Crisanti: “Il contagio resta alto. Se apriamo durante le feste a gennaio ci sarà la terza ondata” - GabrieleMarroni : RT @carmelodipaola: La terza ondata sarà causata dai cenoni di Natale e Capodanno. La quarta ondata sarà causata dalla scampagnata di Pasq… - beccoone : RT @carmelodipaola: La terza ondata sarà causata dai cenoni di Natale e Capodanno. La quarta ondata sarà causata dalla scampagnata di Pasq… - MarcoSpanu7 : RT @carmelodipaola: La terza ondata sarà causata dai cenoni di Natale e Capodanno. La quarta ondata sarà causata dalla scampagnata di Pasq… -

Ultime Notizie dalla rete : via terza

Il Piccolo

i ragazzi al secondo posto in classifica dietro ai rossoneri (per i quali il Patron non hai mai negato la sua passione), e le ragazze al terzo dopo Juventus e Milan. Nell'anno del centenario ...Ormai è un virus endemico, non andrà più via” ha spiegato Pier Luigi Lopalco. Visto che si parla già di una terza ondata, viene spontaneo chiedersi quante ondate dovremo ancora affrontare in futuro.