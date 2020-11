Al Bano | Loredana Lecciso svela | “Non rinunciamo alla nostra intimità”

Leggi su chedonna

(Di giovedì 19 novembre 2020), recentemente intervistata da Riccardo Signoretti, ha parlato della sua intimità con AlCarrisi. AlCarrisi durante il corso di questa pandemia non si è di certo limitato nel fare numerose esternazioni in merito al difficile periodo che il mondo intero sta vivendo. Il cantante è diventato, in maniera del tutto involontaria, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it