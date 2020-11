Aiuti alle imprese | in arrivo altri 2 Decreti Ristori

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il governo sta lavorando a nuove misure di sostegnoin difficoltà. Con un nuovo scostamento di bilancio arriverannoNuove misure di sostegno per lee i lavoratori protrati dalla lunga battaglia contro il Covid. Secondo le indiscrezioni, sarebbero addirittura 2 i nuoviche il governo ha intenzione di mettere in cantiere. La conferma arriva dalla Sottosegretaria del MEF Maria Cecilia Guerra, intervenendo al Senato proprio per riferire in merito al Decreto. Standodichiarazioni rese da Guerra, il terzo Decretodovrebbe arrivare a breve, previa autorizzazione ad un nuovo scostamento di bilancio che sarà votato la settimana ...

CatalfoNunzia : Siamo impegnati a sostenere imprese e lavoratori non solo con aiuti emergenziali, ma anche con misure di sviluppo e… - ItalyMFA : #VociFarnesina #Podcast ??? In risposta alla pandemia #COVID19, la #Farnesina è vicina agli italiani all'estero con… - 5_stars4 : RT @CKaky89: Virginia Raggi presenta il PIANO SOCIALE CITTADINO!! Rivoluzionati i Servizi Sociali di Roma, assunti 250 Assistenti, aiuti a… - infoitinterno : Cinisello Balsamo, da Regione Lombardia nuovi aiuti alle imprese - FabGiagnoni : RT @CKaky89: Virginia Raggi presenta il PIANO SOCIALE CITTADINO!! Rivoluzionati i Servizi Sociali di Roma, assunti 250 Assistenti, aiuti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuti alle

Money.it

La misura, non applicabile ai premi ed ai contributi per l'assicurazione contro gli infortuni, può avere una durata massima di tre mesi in beneficio rispetto alle nuove assunzioni con contratto a ...Aiuteranno bimbi bellunesi e ugandesi con famiglie in crisi Il progetto è rivolto in particolare alle aziende del territorio ...