Air France-Klm pronto a ricevere 6 miliardi di aiuti

(Teleborsa) – Altri 6 miliardi di euro per sostenere il gruppo Air France-Klm. A questa ipotesi starebbero lavorando i governi Francese e olandese, intenzionati – secondo indiscrezioni rilanciate dal quotidiano Francese Le Monde – a coinvolgere anche investitori privati. Dopo i 10,4 miliardi di aiuti già ricevuti nei mesi scorsi, una combinazione pubblico-privata per consentire ad Air France-Klm di affrontare le difficoltà dei prossimi mesi. Quattro miliardi arriverebbero dalle compagini governative e due da investitori nel corso del primo trimestre 2021.

(Teleborsa) - Altri 6 miliardi di euro per sostenere il gruppo Air France-Klm. A questa ipotesi starebbero lavorando i governi francese e olandese, intenzionati – secondo indiscrezioni rilanciate dal ...

Covid: Air France-Klm, pronti a trasportare vaccini quando saranno pronti

Il gruppo Air France-Klm, che dispone di una flotta con più di 150 aerei a fusoliera larga, ha espresso la disponibilità a ...

Il gruppo Air France-Klm, che dispone di una flotta con più di 150 aerei a fusoliera larga, ha espresso la disponibilità a trasportare vaccini quando saranno pronti.