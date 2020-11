Agro nocerino sarnese, la Lega chiede ospedale da campo dell’Esercito (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPagani (sa) – Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, interviene così sull’emergenza Covid-19 a nord della provincia di Salerno confinante con l’area napoletana: “Il territorio dell’Agro nocerino sarnese è uno dei più colpiti in provincia di Salerno dall’emergenza Covid-19. Solo domenica scorsa, giorno in cui vengono effettuati meno tamponi, si sono registrati 110 contagiati nel comprensorio. Parliamo della cifra più bassa che invece nel suo picco raggiunge i 300 infetti. Ecco perché ho scritto, nelle scorse ore, ai ministri della Salute e della Difesa, Roberto Speranza e Lorenzo Guerini. A loro ho chiesto di rispondere concretamente ai Sindaci della zona che, nelle scorse settimane, hanno chiesto l’intervento dell’Esercito con personale medico e magari usando anche locali ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPagani (sa) – Lucia Vuolo, europarlamentare della, interviene così sull’emergenza Covid-19 a nord della provincia di Salerno confinante con l’area napoletana: “Il territorio dell’è uno dei più colpiti in provincia di Salerno dall’emergenza Covid-19. Solo domenica scorsa, giorno in cui vengono effettuati meno tamponi, si sono registrati 110 contagiati nel comprensorio. Parliamo della cifra più bassa che invece nel suo picco raggiunge i 300 infetti. Ecco perché ho scritto, nelle scorse ore, ai ministri della Salute e della Difesa, Roberto Speranza e Lorenzo Guerini. A loro ho chiesto di rispondere concretamente ai Sindaci della zona che, nelle scorse settimane, hanno chiesto l’interventocon personale medico e magari usando anche locali ...

Golfonetwork : Vuolo: Covid-19, Agro nocerino sarnese una delle zone più colpite - Scisciano : Campania, Villani e Cammarano (M5S):”Le strutture ospedaliere della Provincia di Salerno ed in particolare quelle d… - agro24tw : Agro Nocerino. Ospedali in forte affanno: carenza di posti e personale - salernonotizie : Dall’Agro Nocerino al napoletano per comprare la droga, due arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Agro nocerino Covid: Vuolo (Lega), inviare l'esercito nell'area dell'agro nocerino sarnese Punto Agro News.it Agro nocerino sarnese, la Lega chiede ospedale da campo dell’Esercito

Pagani (sa) – Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, interviene così sull’emergenza Covid-19 a nord della provincia di Salerno confinante con l’area napoletana: “Il territorio dell’Agro nocerino ...

Sarno – Nas all’ospedale: percorsi protetti inesistenti

Un controllo necessario, quello dei Nas, come avvenuto in altri nosocomi dell’agro sarnese nocerino, dopo l’allarme lanciato dai pazienti e dagli operatori sanitari sulla situazione al limite che si ...

Pagani (sa) – Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, interviene così sull’emergenza Covid-19 a nord della provincia di Salerno confinante con l’area napoletana: “Il territorio dell’Agro nocerino ...Un controllo necessario, quello dei Nas, come avvenuto in altri nosocomi dell’agro sarnese nocerino, dopo l’allarme lanciato dai pazienti e dagli operatori sanitari sulla situazione al limite che si ...