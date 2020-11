Agrigento, reddito di cittadinanza a condannati per associazione mafiosa, droga e omicidio: tra loro anche il killer del giudice Livatino (Di giovedì 19 novembre 2020) Percepivano il reddito di cittadinanza nonostante fossero condannati per associazione mafiosa, traffico di droga, furto e persino omicidio: tra loro infatti, c’è anche uno degli esecutori dell’omicidio del magistrato Rosario Livatino, ucciso il 21 settembre 1990, già condannato a 7 ergastoli. A scoprirlo sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, coordinati dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e dal sostituto Gloria Andreoli, che hanno scoperto ad Agrigento 8 “furbetti” del reddito di cittadinanza. L’indagine ha portato al sequestro di altrettante social card utilizzate per fruire del sussidio, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Percepivano ildinonostante fosseroper, traffico di, furto e persino: trainfatti, c’èuno degli esecutori dell’del magistrato Rosario, ucciso il 21 settembre 1990, già condannato a 7 ergastoli. A scoprirlo sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, coordinati dal procuratore diLuigi Patronaggio e dal sostituto Gloria Andreoli, che hanno scoperto ad8 “furbetti” deldi. L’indagine ha portato al sequestro di altrettante social card utilizzate per fruire del sussidio, che ...

