Aggiornamenti per vecchi e nuovi dispositivi Honor: arriva la notizia più attesa (Di giovedì 19 novembre 2020) Honor è stato venduto al consorzio cinese Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.Ltd, questa ormai è cosa certa: quel che ancora non si era riusciti a capire è il destino che sarebbe toccato ai dispositivi vecchi e nuovi da questo momento in poi. Tempestato dalle domande degli utenti, il profilo ufficiale di Honor su Weibo è intervenuto sulla vicenda, affermando che l’azienda, comunque sia, si preoccuperà di gestire gli aggiornamento di sicurezza ed il servizio post-vendita. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, non c’è di che preoccuparsi, in quanto non sono previsti cambiamenti in corso d’opera in tal senso, visto che tutto continuerà a funzionare come sempre, nonostante la situazione di base sia ormai radicalmente diversa. Queste sono rassicurazioni piuttosto importanti, specie per chi un ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 novembre 2020)è stato venduto al consorzio cinese Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.Ltd, questa ormai è cosa certa: quel che ancora non si era riusciti a capire è il destino che sarebbe toccato aida questo momento in poi. Tempestato dalle domande degli utenti, il profilo ufficiale disu Weibo è intervenuto sulla vicenda, affermando che l’azienda, comunque sia, si preoccuperà di gestire gli aggiornamento di sicurezza ed il servizio post-vendita. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, non c’è di che preoccuparsi, in quanto non sono previsti cambiamenti in corso d’opera in tal senso, visto che tutto continuerà a funzionare come sempre, nonostante la situazione di base sia ormai radicalmente diversa. Queste sono rassicurazioni piuttosto importanti, specie per chi un ...

lucabattanta : RT @RegLombardia: @lucabattanta Gli interventi previsti per integrare le attuali misure nazionali sono consultabili al seguente link https:… - Tuttowrestling : #News #NXT Importanti aggiornamenti per il prossimo NXT TakeOver - RegLombardia : @lucabattanta Gli interventi previsti per integrare le attuali misure nazionali sono consultabili al seguente link… - RogerKCraig1 : @matteosalvinimi E' noto da tempo che alla tua tavola i commensali usano scambiarsi reciproche ipocrisie, quasi fos… - jacopogiliberto : RT @ProtCivileGE: Comune di Genova – Protezione Civile informa: AVVISO PER VENTO DI BURRASCA FORTE?? per il 20/11/2020. Entrano in vigore l… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamenti per Fare la spesa o andare dal parrucchiere, quando si può uscire dal proprio comune? Pordenone, positivo l'assessore Tropeano - Tutti gli aggiornamenti ora per ora Il Messaggero Veneto Meteo: DICEMBRE, avvio con CALDO ANOMALO, ma per NATALE si prospettano FREDDE SORPRESE. L'AGGIORNAMENTO

Le temperature stanno per crollare e nel corso del weekend avremo fino a 15°C in meno rispetto agli ultimi giorni. Il freddo sarà fortemente esaltato dai forti venti che lo renderà avvertibile in ...

Mes, Gualtieri: “Sono favorevole, non è diverso dagli altri prestiti europei”

"Siamo in un contesto estremamente favorevole per l’Italia, che ha necessità di ridurre il proprio debito pubblico". Nella Nadef (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza) quindi, si ...

Le temperature stanno per crollare e nel corso del weekend avremo fino a 15°C in meno rispetto agli ultimi giorni. Il freddo sarà fortemente esaltato dai forti venti che lo renderà avvertibile in ..."Siamo in un contesto estremamente favorevole per l’Italia, che ha necessità di ridurre il proprio debito pubblico". Nella Nadef (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza) quindi, si ...