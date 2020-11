Afghanistan, forze speciali australiane colpevoli di 39 omicidi (Di giovedì 19 novembre 2020) Diciannove membri delle forze speciali australiane dispiegate in Afghanistan tra il 2005 e il 2016, sono colpevoli di 36 'incidenti' per l'omicidio di 39 prigionieri e civili e per il 'trattamento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) Diciannove membri delledispiegate intra il 2005 e il 2016, sonodi 36 'incidenti' per l'o di 39 prigionieri e civili e per il 'trattamento ...

