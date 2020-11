Aerospazio | webinar di AmCham Italy | l’eccellenza del Belpaese passa per la Campania Strategie per il dopo Covid

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 novembre 2020) L’industria spaziale italiana è al terzo posto in Europa e al settimo su scala mondiale e rappresental’Italiana nel mondo. Un comparto tra i più avanzati al mondo, che conta circa 200 aziende impegnate nel settore (di cui l’80 per cento Pmi), 7mila addetti e un giro di affari annuo pari a 2 miliardi di euro, come emerge da un recente report curato del ministero dello Sviluppo economico. A livello mondiale la crescita dello Space economy ha raggiunto nel 2018 il valore di circa 370 miliardi di euro, con l’80% riconducibile ad attività commerciale e il 20% imputato alla spesa pubblica, con tassi di crescita all’8% che indicano come trend la cifra di 500 miliardi per il 2030. Un comparto che dà quindi al nostro paese la possibilità di esprimere ed esercitare una politica internazionale e la cui posta in gioco è considerevole in termini di posti di lavoro ...