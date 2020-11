Addio al giornalista Alfredo Pigna Raccontò le prodezze di Tomba e della valanga azzurra

(Di giovedì 19 novembre 2020) È morto a Roma, all’età di 94 anni,. Dopo una lunga militanza nei giornali, passò alla Rai dove condusse la Domenica Sportiva e fece il telecronista di sci e vela. Nato a Napoli il 6 giugno 1926, ha legato la sua carriera Rai allo sci alpino raccontando i primi passie quelli di Albertosin dai primi successi nel 1987, passando per le storiche imprese ai giochi olimpici di Calgary del 1988 (doppio oro del campione bolognese). È stato anche sceneggiatore e amico personale di Dino Buzzati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ildesk : Il giornalista aveva 94 anni. Condusse la Domenica Sportiva, celebri le sue telecronache di Sci alpino, dove cantò… - Termoelettrico1 : RT @GiorgioTerruzzi: Addio a Nestore Morosini, un amico, un compagno di vita, un giornalista appasionato, divertito e divertente. Ho la mem… - infoitsport : Covid-19: addio al giornalista Nestore Morosini, grande 'voce' della Formula 1 - infoitsport : Addio a Nestore Morosini, giornalista della grandiosa Formula 1 - MarioGuglielmi : RT @m_crosetti: Addio a Caroli, il calciatore che si fece giornalista -

Ultime Notizie dalla rete : Addio giornalista

E' morto a Roma, il fotografo Claudio Patriarca. Autore di numerosi scoop e servizi fotografici esclusivi, tra cui uno realizzato per una celebre intervista a Federico Fellini, che divenne suo amico, ...Il grande giornalista dei motori, Nestore Morosini, positivo al Covid, è morto all’ospedale Sacco di Milano a 83 anni. Storica firma del Corriere della Sera e acuto osservatore ha raccontato per 40 an ...