Acer BL270 | monitor pensato per il benessere oculare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) Che siate gamer incalliti o lavoratori stakanovisti,haaldei vostri occhi con la linea diBL0. Abbiamo recentemente ricevuto in redazione, display IPS con certificazione TÜV/Eyesafe ed un designper le configurazioni multiè unda 27 pollici dotato di un pannello IPS LCD dalla risoluzione pari a 1920 x 1080 pixel i cui angoli di visione sono quasi assoluti (178° sia in verticale che orizzontale). Il suo design semplice in formato 16:9, minimale, con angoli squadrati è in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di scrivania casalinga o ufficio. I bordi ridotti su tre dei quattro lati del pannello rendono il ...