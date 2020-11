Accoltella il padre per difendere la madre: arrestato un ragazzo di 16 anni (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo aver assistito all'ennesima lite dei suoi genitori tra le mura domestiche, ha Accoltellato il padre in difesa della madre. Per questo un 16enne di Ardea , comune alle porte di Roma, è stato ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo aver assistito all'ennesima lite dei suoi genitori tra le mura domestiche, hato ilin difesa della. Per questo un 16enne di Ardea , comune alle porte di Roma, è stato ...

ilClandestinoTW : Accoltella il padre per difendere la madre, 16enne arrestato dai Carabinieri - Notiziedi_it : Sedicenne accoltella il padre per difendere la madre - NewsMondo1 : Accoltella il padre per difendere la madre: fermato un ragazzo di 16 anni - Aprilia_News : Violenta lite tra genitori, il figlio 16enne accoltella il padre: #arrestato per tentato #omicidio - italiaserait : Ardea, 16enne accoltella il padre per difendere la madre -