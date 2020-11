Abbandona figlia di 2 mesi nel campo, muore sbranata da animali: “Non l’ha mai voluta” (Di giovedì 19 novembre 2020) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia a dir poco atroce. Siamo negli Stati Uniti d’America, precisamente a Kenosha, nello stato del Wisconsin. Come dicevamo si tratta di una vicenda molto forte, quindi, se non ve la sentite di leggere i dettagli, forse è il caso che vi fermiate qui. I protagonisti di questa assurda e macabra storia sono Hezile Frison, 37 anni, e la compagna Monica Adams, 22 anni, hanno Abbandonato la loro bambina di due mesi Jalissa Adams. I due sono accusati di aver Abbandonato la figlia di 2 mesi in un campo perché non gli piaceva. La coppia avrebbe sottratto la piccola a un parente a cui era stata affidata. Poco dopo l’avrebbero portata in un campo e l’avrebbero lasciata lì, a morire. I due, infatti, pare non si siano mai stati ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia a dir poco atroce. Siamo negli Stati Uniti d’America, precisamente a Kenosha, nello stato del Wisconsin. Come dicevamo si tratta di una vicenda molto forte, quindi, se non ve la sentite di leggere i dettagli, forse è il caso che vi fermiate qui. I protagonisti di questa assurda e macabra storia sono Hezile Frison, 37 anni, e la compagna Monica Adams, 22 anni, hannoto la loro bambina di dueJalissa Adams. I due sono accusati di averto ladi 2in unperché non gli piaceva. La coppia avrebbe sottratto la piccola a un parente a cui era stata affidata. Poco dopo l’avrebbero portata in une l’avrebbero lasciata lì, a morire. I due, infatti, pare non si siano mai stati ...

