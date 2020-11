A New York chiudono le scuole, ma solo quelle pubbliche: i ricchi pagano anche per la protezione (Di giovedì 19 novembre 2020) La città di New York ha deciso di chiudere le scuole e abbandonare la didattica in presenza come misura per contrastare la diffusione dell’epidemia. Tuttavia, come scrive l’Ansa, le scuole private potranno restare aperte perché garantiranno i requisiti di sicurezza. Le rette per frequentare questo tipo di istituti arrivano anche a 55 mila dollari all’anno (circa 46.500 euro) e permettono di avere la disponibilità economica per adottare le misure necessarie, come l’affitto di altri locali per le classi e sistemi di controllo più stringenti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020) La città di Newha deciso di chiudere lee abbandonare la didattica in presenza come misura per contrastare la diffusione dell’epidemia. Tuttavia, come scrive l’Ansa, leprivate potranno restare aperte perché garantiranno i requisiti di sicurezza. Le rette per frequentare questo tipo di istituti arrivanoa 55 mila dollari all’anno (circa 46.500 euro) e permettono di avere la disponibilità economica per adottare le misure necessarie, come l’affitto di altri locali per le classi e sistemi di controllo più stringenti. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : New York Stati Uniti, dal Bronx a Brooklyn crescono a New York i Fight Club clandestini la Repubblica Coronavirus, New York chiude le scuole. Fauci: «Vicino alla normalità dopo la metà del 2021»

New York ha deciso di chiudere le scuole a partire da giovedì 19 novembre. Già nel weekend Bill de Blasio — il primo sindaco di una grande città americana a riaprirle, a fine settembre — aveva ...

