A chi verrà somministrato prima il vaccino contro il Coronavirus in Italia (Di giovedì 19 novembre 2020) Saranno 3,4 milioni le dosi che complessivamente verranno somministrate ai primi 1,7 milioni di Italiani a fine gennaio per il vaccino anti-Covid della Pfizer. E’ quanto prevede il Piano per i vaccini anti-Covid che il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, ha inviato ai presidenti delle Reigioni e per conoscenza ai ministri della Salute e degli Affari Regionali. Il piano prevede, come precisa Repubblica, che le prime dosi del vaccino Pfizer arrivino agli ospedali e nelle RSA: Nella scelta del «target di cittadini a cui somministrare le prime dosi disponibili», , Arcuri indica lavoratori e ospiti di ospedali e residenze sanitarie per anziani, «luoghi che nel corso della pandemia hanno rappresentato il principale canale di contagio e diffusione del virus». Medici e anziani sono la priorità, come si è sempre detto. Il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Saranno 3,4 milioni le dosi che complessivamente verranno somministrate ai primi 1,7 milioni dini a fine gennaio per ilanti-Covid della Pfizer. E’ quanto prevede il Piano per i vaccini anti-Covid che il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, ha inviato ai presidenti delle Reigioni e per conoscenza ai ministri della Salute e degli Affari Regionali. Il piano prevede, come precisa Repubblica, che le prime dosi delPfizer arrivino agli ospedali e nelle RSA: Nella scelta del «target di cittadini a cui somministrare le prime dosi disponibili», , Arcuri indica lavoratori e ospiti di ospedali e residenze sanitarie per anziani, «luoghi che nel corso della pandemia hanno rappresentato il principale canale di contagio e diffusione del virus». Medici e anziani sono la priorità, come si è sempre detto. Il ...

