A che punto siamo con la direttiva sul copyright (Di giovedì 19 novembre 2020) (foto: Ipa)La direttiva europea sul copyright è a un passo dal diventare legge italiana. Il Senato ha infatti dato il suo via libera tramite una norma contenuta all’interno del pacchetto previsto dal disegno di legge di delega (Ddl) 2019-2020 di recepimento delle direttive comunitarie. La palla passa ora in mano alla Camera, che entro il 2020 dovrebbe dare il sì definitivo. Il tempo stringe se si considera che la legge Ue, approvata il 6 giugno 2019, ha fissato in due anni – e quindi entro giugno 2021 – il tempo concesso agli stati membri per assorbire le sue disposizioni nelle legislazioni nazionali. Finora è stata recepita solo dalla Francia. Una direttiva è infatti un atto legislativo europeo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’Ue devono realizzare, lasciando però ai singoli stati membri la definizione delle ... Leggi su wired (Di giovedì 19 novembre 2020) (foto: Ipa)Laeuropea sulè a un passo dal diventare legge italiana. Il Senato ha infatti dato il suo via libera tramite una norma contenuta all’interno del pacchetto previsto dal disegno di legge di delega (Ddl) 2019-2020 di recepimento delle direttive comunitarie. La palla passa ora in mano alla Camera, che entro il 2020 dovrebbe dare il sì definitivo. Il tempo stringe se si considera che la legge Ue, approvata il 6 giugno 2019, ha fissato in due anni – e quindi entro giugno 2021 – il tempo concesso agli stati membri per assorbire le sue disposizioni nelle legislazioni nazionali. Finora è stata recepita solo dalla Francia. Unaè infatti un atto legislativo europeo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’Ue devono realizzare, lasciando però ai singoli stati membri la definizione delle ...

CarloCalenda : Il problema non è Giarrusso che riceve soldi dai lobbisti, ma i lobbisti che sono fessi al punto di da dare dei sol… - vascorossi : Sono sopravvissuto alla «noia». Vivendo a Zocca sapevo che da lì bisognava partire perché se sei in pensione ci sta… - ZZiliani : PER NON DIMENTICARE. La @FIGC che ha dato partita persa (e 1 punto di penalizzazione) al #Napoli e Agnelli @andagn… - ___a__l__e__x_ : RT @solo_io__: Sono più per i 'Punto e a capo' che per gli 'Aspetta e spera' Buon giovedì ?? - LaCilans : RT @NoeT__: Il @Corriere intervista la nuova rettrice della #Sapienza, Antonella #Polimeni, ordinaria di Malattie Odontostomatologiche, 346… -

Ultime Notizie dalla rete : che punto Digitalizzazione, a che punto è l'Italia: lo scenario alla luce del coronavirus Agenda Digitale Un vaccino non è solo la sua efficacia

Il problema dell’efficacia è più vasto Non è solo una questione di pignoleria numerica. Il punto cruciale, infatti, è che tra l’efficacia ottenuta da uno studio clinico controllato e l’efficacia in ...

Covid, nuovo Dpcm per le feste di Natale: il piano del governo, negozi e ristoranti potrebbero riaprire

Un altro punto in discussione è la riapertura dei bar e ristoranti ... rimanere in famiglia proteggendo gli anziani e le persone fragili, ma dando per scontato che il numero delle persone potrebbe ...

Il problema dell’efficacia è più vasto Non è solo una questione di pignoleria numerica. Il punto cruciale, infatti, è che tra l’efficacia ottenuta da uno studio clinico controllato e l’efficacia in ...Un altro punto in discussione è la riapertura dei bar e ristoranti ... rimanere in famiglia proteggendo gli anziani e le persone fragili, ma dando per scontato che il numero delle persone potrebbe ...