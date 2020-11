A che punto è la transizione della presidenza negli Stati Uniti (Di giovedì 19 novembre 2020) (foto: JIM WATSON,SAUL LOEB/AFP via Getty Images)La tensione è cresciuta gradualmente all’interno degli Stati Uniti dall’Election Day del 3 novembre scorso, a causa del rifiuto dell’attuale presidente in carica Donald Trump di concedere la vittoria al neo-eletto Joe Biden. Trump sta continuando a fare ostruzionismo verso la transizione alla prossima amministrazione democratica, che si insedierà il 20 gennaio 2021, aggrappandosi strenuamente alle accuse (infondate) di brogli elettorali. Tuttavia, mentre la General Services Administration (Gsa), l’ente preposto alla transizione, deve ancora riconoscere il risultato delle elezioni, la base di sostenitori di Trump si sta lentamente a sgretolando. Dato che Biden resta escluso dall’accesso ai contatti con le agenzie federali e ai briefing dell’intelligence, alcuni ... Leggi su wired (Di giovedì 19 novembre 2020) (foto: JIM WATSON,SAUL LOEB/AFP via Getty Images)La tensione è cresciuta gradualmente all’interno deglidall’Election Day del 3 novembre scorso, a causa del rifiuto dell’attuale presidente in carica Donald Trump di concedere la vittoria al neo-eletto Joe Biden. Trump sta continuando a fare ostruzionismo verso laalla prossima amministrazione democratica, che si insedierà il 20 gennaio 2021, aggrappandosi strenuamente alle accuse (infondate) di brogli elettorali. Tuttavia, mentre la General Services Administration (Gsa), l’ente preposto alla, deve ancora riconoscere il risultato delle elezioni, la base di sostenitori di Trump si sta lentamente a sgretolando. Dato che Biden resta escluso dall’accesso ai contatti con le agenzie federali e ai briefing dell’intelligence, alcuni ...

CarloCalenda : Il problema non è Giarrusso che riceve soldi dai lobbisti, ma i lobbisti che sono fessi al punto di da dare dei sol… - vascorossi : Sono sopravvissuto alla «noia». Vivendo a Zocca sapevo che da lì bisognava partire perché se sei in pensione ci sta… - ZZiliani : PER NON DIMENTICARE. La @FIGC che ha dato partita persa (e 1 punto di penalizzazione) al #Napoli e Agnelli @andagn… - Tiziana09705663 : @laura_zaltron @GrandeFratello @alfosignorini Perché nn vi siete indignati x il trattamento umanamente pessimo cont… - Tiziana09705663 : @ila___90 @GrandeFratello @alfosignorini Perché nn vi siete indignati x il trattamento umanamente pessimo contro… -

Ultime Notizie dalla rete : che punto A che punto è lo sviluppo del vaccino cinese AGI - Agenzia Giornalistica Italia A che punto è la transizione della presidenza negli Stati Uniti

Mentre Trump continua a fare ostruzionismo per la transizione alla presidenza eletta di Biden, alcuni funzionari dell'amministrazione uscente stanno prendendo i contatti con il team democratico per so ...

Tifosi Inter: Almeno questo è merito di Conte

Abituato a prendere…bastonate per la sua avventura all’Inter ancora tra luce ed ombre, Antonio Conte sarà felice di leggere tanti tweet di elogio dopo aver ingoiato parecchi rospi. Se il tecnico dell’ ...

Mentre Trump continua a fare ostruzionismo per la transizione alla presidenza eletta di Biden, alcuni funzionari dell'amministrazione uscente stanno prendendo i contatti con il team democratico per so ...Abituato a prendere…bastonate per la sua avventura all’Inter ancora tra luce ed ombre, Antonio Conte sarà felice di leggere tanti tweet di elogio dopo aver ingoiato parecchi rospi. Se il tecnico dell’ ...