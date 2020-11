A Carpi il primato per il gioco d’azzardo | nel 2019 ‘bruciati’ 34 milioni di euro

(Di giovedì 19 novembre 2020) MODENA – “Carpi è al primo posto in Emilia-Romagna, tra le città con oltre 50.000 abitanti, per quanto ‘giocato’ d’azzardo dai propri cittadini: 2.179 euro pro capite nel 2019, neonati compresi. Si è raggiunta così l’incredibile spesa di 158.287.694 euro nel 2019“. E la differenza tra giocate e vincite “è di 34 milioni di euro, letteralmente bruciati e sottratti ai bilanci familiari. Una cifra che corrisponde a 468 euro pro capite, sempre neonati compresi”. Lo segnala Federconsumatori, il cui presidente modenese Marzio Govoni cita in città anche la vincita di un milione al gioco ‘Million day’, il 15 novembre, segnalata nella tabaccheria di un centro commerciale. CONSIDERATA UN’ATTIVITÀ ESSENZIALE

Ultime Notizie dalla rete : Carpi primato

Tvqui

Vincere contro il Gubbio diventa ancora più importante per la squadra di Caserta alla luce del calendario, che nella giornata che arriva mette di fronte Modena-SudTirol e Feralpisalò-Padova… Se paregg ...La ricetta di Caserta per la ‘settimana tipo’ che porterà al derby col Gubbio, tra i recuperi importanti di Kouan e Murano e la ricerca della condizione migliore per gli ex infortunati Recupero e lavo ...