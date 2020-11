5G, l’Italia sa da che parte stare. Ecco la dottrina Guerini (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non si tratta di decidere in quale campo stare, ma di essere coerenti con la nostra storia”. Lorenzo Guerini ha le idee chiarissime sulla partita geopolitica del 5G. Ospite di un convegno della Fondazione Icsa, Interesse nazionale e rilevanza strategica del 5G, il ministro della Difesa del Pd ha dettato la linea del governo su uno dei più delicati dossier di politica estera. Quando si parla di 5G e infrastrutture critiche non c’è spareggio fra Stati Uniti e Cina. Si tratta semmai, dice Guerini, di essere lineari “alle nostre scelte strategiche di fondo, con il nostro interesse nazionale, con la nostra comune appartenenza a un sistema che, prima ancora di essere un sistema di alleanze, è un sistema di valori che innerva le nostre democrazie liberali”. Il messaggio di Guerini non è nuovo. Fin dagli ... Leggi su formiche (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non si tratta di decidere in quale campo, ma di essere coerenti con la nostra storia”. Lorenzoha le idee chiarissime sulla partita geopolitica del 5G. Ospite di un convegno della Fondazione Icsa, Interesse nazionale e rilevanza strategica del 5G, il ministro della Difesa del Pd ha dettato la linea del governo su uno dei più delicati dossier di politica estera. Quando si parla di 5G e infrastrutture critiche non c’è spareggio fra Stati Uniti e Cina. Si tratta semmai, dice, di essere lineari “alle nostre scelte strategiche di fondo, con il nostro interesse nazionale, con la nostra comune apnenza a un sistema che, prima ancora di essere un sistema di alleanze, è un sistema di valori che innerva le nostre democrazie liberali”. Il messaggio dinon è nuovo. Fin dagli ...

