4 regioni verso la zona rossa | i 21 parametri cambiano solo dal 3 dicembre

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Fino al 3il modello dei 21non è in discussione”. Roberto Speranza è stato categorico: il sistema che determina la divisione in tre fasce di rischio per l’Italia e le conseguenti misure restrittive per lenon si tocca. Almeno fino al 3. Se fosse una partita di calcio il primo tempo sarebbe finito uno a uno. Respinta la richiesta dei governatori di modificare il complesso sistema che determina gli automatismi per le chiusure, accolta la richiesta dei presidenti riuniti in videoconferenza con Francesco Boccia e lo stesso Speranza di rivederli a partire dal prossimo dpcm, che sarà varato nei primi giorni del mese prossimo in concomitanza con la scadenza di quello attualmente in vigore. Per farlo a partire da domani verrà istituito un tavolo tecnico, con gli esperti delle ...