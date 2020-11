Zone rosse: nuovo round Governo-Regioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) I governatori chiedono di ridurre da 21 a 5 i parametri per determinare il colore delle Zone, rosse, arancioni e gialle. Il ministro Boccia li ha convocati in videocollegamento domani alle 16 Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 18 novembre 2020) I governatori chiedono di ridurre da 21 a 5 i parametri per determinare il colore delle, arancioni e gialle. Il ministro Boccia li ha convocati in videocollegamento domani alle 16

fattoquotidiano : Zone rosse, le giravolte delle Regioni: prima le accuse di “dirigismo” al governo, poi la richiesta di “misure nazi… - AnnalisaChirico : I Dpcm del premier Conte sono spesso confusionari e lasciano gli italiani con molti dubbi, ora dal sito del Governo… - fattoquotidiano : ZONE ROSSE Braccio di ferro tra governo e Regioni. L'esecutivo apre su ristori e test antigenici, ma resiste su pas… - Adele2215 : RT @Adele2215: @Aiyo07 altri gli ansintomatici stanno chiusi in casa e non escono come le zone rosse o lockdown la verità è che se si faces… - magicyan1 : RT @68kikka: Zone rosse in allerta gialla per il meteo. Per complicare un po’ le cose. -