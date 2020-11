Zona rossa, Fontana: “La Lombardia ci resterà fino al 27 novembre” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Zona rossa, Lombardia resterà nella terza fascia fino al 27 novembre. Lo ha confermato il governatore Attilio Fontana Il tema Coronavirus continua ad essere molto preoccupante in tutta Italia. Solamente due settimane fa, il governo ha emanato un Dpcm che, di fatto, ha diviso l’Italia in tre aree in base al livello di criticità del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020)nella terza fasciaal 27 novembre. Lo ha confermato il governatore AttilioIl tema Coronavirus continua ad essere molto preoccupante in tutta Italia. Solamente due settimane fa, il governo ha emanato un Dpcm che, di fatto, ha diviso l’Italia in tre aree in base al livello di criticità del L'articolo proviene da Inews.it.

