Volley femminile, Serie A1: Firenze, Bergamo, Novara vincono nei recuperi

Oggi pomeriggio si sono disputati tre recuperi della Serie A1 2020-2021 di Volley femminile. Si tratta di incontri che erano stati rinviati a causa di alcune positività al Covid-19 all'interno dei vari gruppi squadra. Firenze ha sconfitto Busto Arsizio con un secco 3-0 (25-15; 25-18; 25-20) in un match valido per la settima giornata: show delle toscane contro le Farfalle, crollate in casa sotto i colpi dell'opposto Sylvya Nwakalor (22 punti, 4 muri), della centrale Yvon Belien (12) e della schiacciatrice Celine Van Gestel (11), brave a regolare Alexa Gray (9) e compagne. Bel successo di Bergamo sul campo di Cuneo. Le orobiche si sono imposte per 3-1 (25-22; 17-25; 32-30; 25-21) in una partita valida per la sesta giornata di campionato. Le ospiti hanno svoltato nell'infinito terzo set,

