Volkswagen ID.3 - Una maratona di 20 mila chilometri per beneficenza (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il pilota Reiner Zietlow, affiancato dal copilota Dominic Brüner, attraverserà la Germania percorrendo 20 mila chilometri al volante della Volkswagen ID.3 Pro S. Il viaggio, iniziato il 28 settembre e destinato a durare due mesi, è stato organizzato dalla Casa di Wolfsburg per raccogliere fondi che verranno poi donati in beneficenza all'SOS-Kinderdorf, una casa di accoglienza per bambini, ragazzi e famiglie. Un test nel mondo reale. La "maratona", però, è anche l'occasione per testare, sulle strade pubbliche, l'elettrica della Volkswagen nella versione Pro S; l'esperienza consentirà altresì di mettere alla prova la rete di ricarica ad alta velocità tedesca e il Volkswagen We Charge, un sistema di pagamento che permette di ricaricare in tutta Europa attraverso un'unica ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il pilota Reiner Zietlow, affiancato dal copilota Dominic Brüner, attraverserà la Germania percorrendo 20al volante dellaID.3 Pro S. Il viaggio, iniziato il 28 settembre e destinato a durare due mesi, è stato organizzato dalla Casa di Wolfsburg per raccogliere fondi che verranno poi donati inall'SOS-Kinderdorf, una casa di accoglienza per bambini, ragazzi e famiglie. Un test nel mondo reale. La "", però, è anche l'occasione per testare, sulle strade pubbliche, l'elettrica dellanella versione Pro S; l'esperienza consentirà altresì di mettere alla prova la rete di ricarica ad alta velocità tedesca e ilWe Charge, un sistema di pagamento che permette di ricaricare in tutta Europa attraverso un'unica ...

GiacomoFerrara0 : In Gran Bretagna si inizia a pensare concretamente a misure di policy #GreenIndustrialRevolution. Come può risponde… - Roberto_Rosoni : @SirGingalain Se la Fiat sciopera, io vado a comprarmi Volkswagen. Cioè danneggio il colpevole del disagio dell'ope… - MatyyNG98 : mi genero se identifica con una volkswagen suran 1.9 sdi comfortline del 2009 - MaurizioMurgia : Volkswagen avvia la produzione di nuovi propulsori elettrici in Cina. Delocalizzazione della produzione per una più… - Benzinga_Italia : ??Il passaggio alla produzione di un maggior numero di auto elettriche da parte di @VWGroup rappresenterebbe un modo… -