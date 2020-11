Violenza donne, Valente (Pd): “Al Cav spetta orientare la cultura corretta” (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Stiamo provando a portare nei prossimi giorni, speriamo in occasione proprio del 25 novembre, un disegno di legge in Senato sulle statistiche e i dati sulla violenza di genere. Per leggere correttamente la violenza dobbiamo anche avere dati corretti e giusti che indaghino, per esempio, la relazione tra autore e vittima della violenza, anche rispetto ad altri tipi di reati, perché altrimenti ci saranno reati che si consumano e noi non ascriviamo alla violenza contro le donne o viceversa. Per combattere correttamente un fenomeno devi leggerlo e conoscerlo, per questo il mio grazie a Lella non é formale”. Cosi’ la senatrice Pd e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Valeria Valente, nel corso del suo intervento al Senato alla presentazione del libro di Lella Palladino ‘Non è un destino. La violenza maschile contro le donne, oltre gli stereotipi’, di cui Valente ha scritto la prefazione. Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Stiamo provando a portare nei prossimi giorni, speriamo in occasione proprio del 25 novembre, un disegno di legge in Senato sulle statistiche e i dati sulla violenza di genere. Per leggere correttamente la violenza dobbiamo anche avere dati corretti e giusti che indaghino, per esempio, la relazione tra autore e vittima della violenza, anche rispetto ad altri tipi di reati, perché altrimenti ci saranno reati che si consumano e noi non ascriviamo alla violenza contro le donne o viceversa. Per combattere correttamente un fenomeno devi leggerlo e conoscerlo, per questo il mio grazie a Lella non é formale”. Cosi’ la senatrice Pd e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Valeria Valente, nel corso del suo intervento al Senato alla presentazione del libro di Lella Palladino ‘Non è un destino. La violenza maschile contro le donne, oltre gli stereotipi’, di cui Valente ha scritto la prefazione.

