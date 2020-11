Vince Reffet, tragico volo: il jet-man è morto a Dubai (Di mercoledì 18 novembre 2020) Addio a Vince Reffet, tragico ultimo volo per il francese: il jet-man è morto a Dubai durante un’esercitazione. Una delle leggende umane dei cieli, Vince Reffet, un pilota di jetpack francese, è morto nel corso di un addestramento a Dubai. Era diventato celebre nel 2015 quando aveva realizzato Jetman Dubai: Young Feathers, un corto sulle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Addio aultimoper il francese: il jet-man èdurante un’esercitazione. Una delle leggende umane dei cieli,, un pilota di jetpack francese, ènel corso di un addestramento a. Era diventato celebre nel 2015 quando aveva realizzato Jetman: Young Feathers, un corto sulle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

