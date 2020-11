VIDEO / Melissa Satta: “Finalmente sono guarita dal Coronavirus. Ma state attenti perché…” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Colpita dal Coronavirus, Melissa Satta spiega su Instagram le sue condizioni di salute e mette in guardia tutti: "state attenti perché non si sa come può colpire il nostro corpo". Negativo anche Maddox, il figlio di Melissa e Kevin Prince Boateng. Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 18 novembre 2020) Colpita dalspiega su Instagram le sue condizioni di salute e mette in guardia tutti: "perché non si sa come può colpire il nostro corpo". Negativo anche Maddox, il figlio die Kevin Prince Boateng. Golssip.

esajas1 : RT @HuffPostItalia: Melissa Satta svela: 'Ho avuto il Covid. State attenti' (VIDEO) - Melissa_Shezi : RT @DonaldInDenial: Donald x Cici ???? - RiggerStar : RT @VanityFairIt: L'ex velina, come già il rapper Marracash, ha aspettato di guarire dal Coronavirus per raccontare (via Instagram) il deco… - gossipblogit : Melissa Satta: “Io e mio figlio contagiati dal Covid” - gossipblogit : Melissa Satta: “Io e mio figlio Maddox contagiati dal Covid-19” (video) -