VIDEO Bosnia Erzegovina-Italia 0-2, highlights, gol e sintesi Nations League: Belotti e Berardi portano gli azzurri alla Final Four (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Italia ha sconfitto la Bosnia Erzegovina per 2-0 e si è qualificata alla Final Four della Nations League 2020-2021 di Nations League. Gli azzurri si sono imposti nettamente a Sarajevo e hanno così staccato il biglietto per gli atti conclusivi della competizione UEFA, in programma il prossimo ottobre tra Milano e Torino. Sarà infatti proprio l’Italia a ospitare la fase calda della kermesse, a cui parteciperanno anche Francia, Spagna e Belgio. I ragazzi del CT Roberto Mancini (assente per positività al Covid-19) hanno dominato la partita. Andrea Belotti ha sbloccato il risultato al 22? con un bel tiro al volo su assist dalla sinistra di Lorenzo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’ha sconfitto laper 2-0 e si è qualificatadella2020-2021 di. Glisi sono imposti nettamente a Sarajevo e hanno così staccato il biglietto per gli atti conclusivi della competizione UEFA, in programma il prossimo ottobre tra Milano e Torino. Sarà infatti proprio l’a ospitare la fase calda della kermesse, a cui parteciperanno anche Francia, Spagna e Belgio. I ragazzi del CT Roberto Mancini (assente per positività al Covid-19) hanno dominato la partita. Andreaha sbloccato il risultato al 22? con un bel tiro al volo su assist dsinistra di Lorenzo ...

RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - Acqua_Lete : Questa sera la Nazionale sfiderà la Bosnia Erzegovina: quale maglia indosseranno i nostri ragazzi? Scrivilo nei com… - calciotoday_it : ???Gli HIGHLIGHTS e la SINTESI di #BosniaItalia 0-2 #NationsLeague - finallyaquino : RT @Matt_Santangelo: Davide Calabria vs Bosnia (HD 1080p) - The Next Gianluca Zambrotta ?????? - sportface2016 : #BosniaItalia: il VIDEO degli HIGHLIGHTS del match della #NationsLeague -