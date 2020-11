Vidal: “Se miglioriamo ce la faremo” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Re Arturo Vidal ha segnato di nuovo con la maglia della Roja del Cile. Un gol inutile, però, nella notte, visto che il suo Cile è caduto 2-1 in Venezuela e ora la corsa mondiale per i suoi si complica maledettamente. Vidal, su Instagram, ha commentato il suo gol, caricando i suoi dopo la sconfitta. Queste le sue parole: “Questo è molto largo, sono 4 su 18 … se stiamo insieme e miglioriamo ce la faremo. Avanti, Cile !!!”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Re Arturoha segnato di nuovo con la maglia della Roja del Cile. Un gol inutile, però, nella notte, visto che il suo Cile è caduto 2-1 in Venezuela e ora la corsa mondiale per i suoi si complica maledettamente., su Instagram, ha commentato il suo gol, caricando i suoi dopo la sconfitta. Queste le sue parole: “Questo è molto largo, sono 4 su 18 … se stiamo insieme ece la faremo. Avanti, Cile !!!”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Danilo_Siro : @cliexit_ Sì ma se poi schiera Vidal, Gagliardini e Barella io vado a farmi esplodere sotto casa sua - internewsit : #Vidal, il gol non basta: 'Se stiamo insieme ce la faremo. Avanti Cile!' - - lore_viga : Conte se dovesse scegliere uno da portare in guerra con lui sceglierebbe Vidal, se dovesse scegliere uno da mandare… - MatteoBandit2 : @Mur_Mur75 @gta1981 @InterCM16 @BILI86563174 Ma basta????, media voto, chi se ne fotte. Vidal finora da noi è stato d… - wallsxblud : @flamesxhs KDJDKSJS NO, se ve que es arturo vidal???????????????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal “Se Serie A, Benevento-Inter: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli