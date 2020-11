Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020)DEL 18 NOVEMBREORE 18:35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LA DIRAMAZIONESUD E L’APPIA DISAGI PER CHI PERCORRE LA VIA SALARIA A CAUSA DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DASULLA TIBURTINA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI CI SONO CODE TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SULLA NETTUNENSE CODE ALTEZZA FRATTOCCHIE E ...