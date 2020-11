Verona, altro positivo al coronavirus: si tratta di Lazovic (Di mercoledì 18 novembre 2020) "Hellas Verona FC comunica che Darko Lazovic è risultato positivo al coronavirus-Covid-19 in seguito agli ultimi test diagnostici effettuati nel ritiro della Nazionale serba, alla vigilia del match di questa sera di Nations League contro la Russia. Lazovic sta bene e non presenta sintomi rilevanti. Il calciatore è stato prontamente posto in isolamento e seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario". Queste le parole della società veronese sulla positività del proprio tesserato.Una grana importante per il mister Ivan Juric che dovrà quindi fare a meno del calciatore per la sfida di campionato contro il Sassuolo.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/HellasVeronaFC/status/1328979830180864002" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 novembre 2020) "HellasFC comunica che Darkoè risultatoal-Covid-19 in seguito agli ultimi test diagnostici effettuati nel ritiro della Nazionale serba, alla vigilia del match di questa sera di Nations League contro la Russia.sta bene e non presenta sintomi rilevanti. Il calciatore è stato prontamente posto in isolamento e seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario". Queste le parole della società veronese sulla positività del proprio tesserato.Una grana importante per il mister Ivan Juric che dovrà quindi fare a meno del calciatore per la sfida di campionato contro il Sassuolo.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/HellasFC/status/1328979830180864002" ITA Sport Press.

Un altro caso di positività al Covid-19 dalle nazionali, dopo quelli di ieri di Malinovskyi e Hysaj. Questa volta è risultato positivo al Coronavirus un giocatore del Verona, impegnato con la nazionale.

