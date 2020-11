Venerdì incontro Europa Verde per programma verso voto Campidoglio (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – “Vogliamo che Roma sia al passo con le altre Capitali europee”. Cosi’ Silvana Meli e Guglielmo Calcerano, co-portavoce dei Verdi-Europa Verde di Roma, in vista delle amministrative del 2021, annunciano l’iniziativa ‘Un Sindaco Verde per Roma. incontro con la Citta”, che si terra’ venerdi’ 20 novembre, a partire dalle ore 15, in diretta sulla Pagina Facebook di Europa Verde-Verdi di Roma. “Roma ha bisogno di una Sindaca o un Sindaco capace di guidare un’alleanza ecologista, civica e progressista- affermano Meli e Calcerano- che sappia amministrare coniugando la giustizia ambientale e la giustizia sociale.” “Abbiamo lanciato l’iniziativa ‘Un Sindaco Verde per Roma’ come una piattaforma aperta che funga da punto di partenza per dialogare sui programmi anziche’ sui ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – “Vogliamo che Roma sia al passo con le altre Capitali europee”. Cosi’ Silvana Meli e Guglielmo Calcerano, co-portavoce dei Verdi-di Roma, in vista delle amministrative del 2021, annunciano l’iniziativa ‘Un Sindacoper Roma.con la Citta”, che si terra’ venerdi’ 20 novembre, a partire dalle ore 15, in diretta sulla Pagina Facebook di-Verdi di Roma. “Roma ha bisogno di una Sindaca o un Sindaco capace di guidare un’alleanza ecologista, civica e progressista- affermano Meli e Calcerano- che sappia amministrare coniugando la giustizia ambientale e la giustizia sociale.” “Abbiamo lanciato l’iniziativa ‘Un Sindacoper Roma’ come una piattaforma aperta che funga da punto di partenza per dialogare sui programmi anziche’ sui ...

