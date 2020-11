Vendemmia d’amore la trama del film stasera su Rai Premium giovedì 19 novembre

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 19 novembre 2020)è ilin onda19su Rai, laè ilscelto per la prima serata di Raidi19unromantico tedesco, una commedia familiare su un avvocato alle prese con l’eredità di un’azienda vinicola. Diretto da Matthias Steurer con la sceneggiatura di Edda Leesch, si tratta di untv da 89 minuti del 2012 realizzato per la tv tedesca e presente in streaming solo in live su Rai Play in parallelo alla messa in onda. Il titolo originale Wohin der Weg mich führt è traducibile anche come Dove mi porta la ...