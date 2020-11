Vasco Rossi ridicolizza i “compagni” di sinistra: “Lotta Continua? Sì, a casa con mamma e papà…” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ero di sinistra, ma non sono mai stato comunista. Semmai, anarchico…”. Lo aveva già detto qualche anno fa, in una intervista ad Aldo Cazzullo. Ma stavolta Vasco Rossi ha rincarato la dose e oltre a “sfottere” i compagni di sinistra ironizza anche sulle femministe degli anni Settanta, quelle del sesso libero, ma che alle prime corna di lasciavano offese… Nell’ultimo numero di Vanity Fair la popolare rockstar di Zocca parla del Covid, ma anche di tanto altro. Di politica, per esempio, con qualche stoccata retroattiva contro i compagni “figli di papà” che giocavano a fare la rivoluzione. Concetti poi ribaditi in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. “Sopravviveremo anche a questo”, dice Vasco Rossi, senza però nascondersi la gravità del momento. “Sono sopravvissuto alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ero di, ma non sono mai stato comunista. Semmai, anarchico…”. Lo aveva già detto qualche anno fa, in una intervista ad Aldo Cazzullo. Ma stavoltaha rincarato la dose e oltre a “sfottere” i compagni diironizza anche sulle femministe degli anni Settanta, quelle del sesso libero, ma che alle prime corna di lasciavano offese… Nell’ultimo numero di Vanity Fair la popolare rockstar di Zocca parla del Covid, ma anche di tanto altro. Di politica, per esempio, con qualche stoccata retroattiva contro i compagni “figli di papà” che giocavano a fare la rivoluzione. Concetti poi ribaditi in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. “Sopravviveremo anche a questo”, dice, senza però nascondersi la gravità del momento. “Sono sopravvissuto alla ...

